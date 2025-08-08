為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄特斯拉疑闖紅燈釀多車碰撞 6人受傷

    特斯拉行經路口，疑占用右轉專用車道直行且闖紅燈，與蔡姓男子轎車碰撞。（記者洪臣宏攝）

    2025/08/08 09:53

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區今（8）日凌晨發生一起車禍，吳姓男子駕駛特斯拉轎車行經民族一路與大中路口，疑占用右轉專用車道直行且闖紅燈，與蔡姓男子轎車碰撞，波及在停等區的3名機車騎士，造成6人受傷，其中3人送醫，警方正調查事故原因。

    左營分局凌晨0時15分獲報，左營區民族一路與大中二路口，發生一起多車碰撞交通事故，造成6人受傷，警方馳赴現場交通管制、指揮車流、測繪、蒐證，所幸傷者均意識清楚無生命危險。

    據了解，25歲吳男駕駛白色轎車搭載1名乘客，沿民族一路南向北行駛，於右轉專用車道直行且闖紅燈，於大中二路口與由40歲蔡姓男子駕駛自東向西直行黑色轎車發生碰撞，衝擊力道大，2車滑行時波及路口停等區29歲朱女、24歲林女及20歲林男所騎乘的3輛機車，3名機車騎士均受輕傷，自行就醫；兩車駕駛與車上乘客共3人則送往醫院治療。

    3名重機騎士及2名汽車駕駛人均無酒駕，車禍原因將進一步釐清。

    發生碰撞的黑色轎車。（民眾提供）

    特斯拉撞上路樹。（民眾提供）

    警方到場處理。（民眾提供）

