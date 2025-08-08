2個月檢舉369件！男私架監視器抓違規 警方全數撤銷原因曝光

男子在電線桿上架設監視器檢舉交通違規，2個月檢舉369件，雲林縣警察局以其檢舉有違立法目的函請監理站全數撤銷。（記者黃淑莉攝）

2025/08/08 09:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林1名男子在自家社區電線桿架設監視器，再根據監視器拍攝的畫面，針對有交通違規車輛檢舉，2個月同一路段檢舉369件，以未依規定打方向燈最多，車主收到罰單有提出申訴，有的向民意代表陳情，雲林縣警察局行文請示交通部函示，日前再開會認為民眾檢舉有違立法目的，所舉發的違規單全數撤銷。

據了解，男子在今年1月在住家社區道路的電燈電桿上架設太陽能監視器，針對有違反交通規則的車輛擷取影像檢舉，到2月共計檢舉369件，檢舉違規項目以未依規定打方向燈最多，警方已開出160多張罰單。

男子檢舉違規的行徑引起公憤，他在公有電桿架設監視器曝光後，自行把監視器拆除，收到紅單的車主向民代陳情，且在雲林縣議會5月定期會中質詢警察局，認為民眾檢舉路段是社區道路，警方接到民眾檢舉沒有查證即開單。

雲林縣警察局表示，接到民眾申訴，交通隊、斗六分局、雲林監理站開會討論並決議，已開出的紅單暫停裁罰、未開單的檢舉暫緩處理、行文警政署函轉交通部函示，交通部回覆，依個案具體事實認定。

警察局指出，日前再邀集斗六分局、監理站召開第2次協調會，認定民眾檢舉有違立法目的，所舉發違單函請監理站全數撤銷。警方提醒，透過非法手段檢舉恐觸犯個資法，民眾不要以身試法。

