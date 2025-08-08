畫面曝光！男持刀闖台中法鼓山寶雲寺挾持女員工 國手隊長勇奪刀

吳男手持利刃挾持女員工，與警方對峙。（警方提供）

2025/08/08 09:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕40歲吳姓男子上月31日晚間闖入台中市西屯區知名的法鼓山寶雲寺，他直衝辦公室，持水果刀挾持女員工，高喊「揭發寺方不法」、「我要見檢察官！」數十名員警火速馳抵，與吳男對峙約30分鐘，曾為柔道國手的第六分局偵查隊長涂志宏伺機「虎口奪刀」，將吳男擒拿環抱解除人質危機，台中地檢署聲押獲准。

隊長涂志宏是柔道國手，曾獲得柔道比賽冠軍，他戲稱當時使出的招式，是「少林獨門秘技虎口奪刀」，他當時想著，柔道實際應用的機會很少，他在腦海中反覆演練招式，見時機成熟後，一招制敵，吳男也在隨後被依妨害自由、恐嚇等罪名，移送中檢聲請羈押獲准。

警方當時接獲報案後，由中市警局第六分局副分局長何孟宗，帶領數十名員警馳抵，先封鎖現場出入口及疏散人群，並以警槍、警棍及辣椒水等武器交叉佈署、包圍吳男。

據了解，吳男疑因過去與寺方有糾紛積怨未解，長期心懷不滿，才會藉機闖入行兇，要求「我要見檢察官，聽我講清楚！」警方柔性喊話，他仍是情緒激動、手中刀械緊握不放，被挾持的女員工嚇得不敢動彈。

警方見對峙的情勢膠著，假意配合吳的訴求，由偵查隊長涂志宏協助聯繫中檢，並請檢察官透過電話與吳男視訊通話，而就在對話過程中，涂一邊安撫，一邊悄悄靠近，瞬間猛力奪刀，將吳男擒拿環抱，其餘員警也一擁而上合力壓制上銬，歷時約30分鐘，順利解救人質！

第六分局偵查隊隊長涂志宏（左）遞交手機給吳男（右）。（警方提供）

第六分局偵查隊隊長涂志宏伺機奪刀。（警方提供）

員警一擁而上逮捕吳男（右二）。（警方提供）

