獨家》恆春泳池溺水悲劇鎮公所有疏失 判國賠159萬餘元

2025/08/08 09:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春游泳一名女教練2022年8月間，帶3歲女兒在恆春鎮立游泳池溺水身亡案件，屏東地方法院認定恆春鎮公所因管理不當，判決賠償女童聖姓父母共159萬4729元。法院認為鎮公所明知救生員不足，仍調派人力售票，安全漏洞釀悲劇，須負國家賠償責任。

事發當天，聖姓女教練帶女兒至恆春鎮立游泳池，自己在成人池授課，3歲女兒獨自於深約92公分的SPA區戲水，不幸溺水。當時僅1名郭姓救生員負責巡視，發現女童在水中掙扎後。聖姓女教練緊急施以CPR並清除口中異物，送醫後仍不治。法院查明，泳池面積692平方公尺，依法應配置至少2名救生員，但鎮公所因人力短缺，自2022年7月起將1名救生員調往售票，僅留1人巡視，難以確保泳客安全，管理缺失與事故有直接因果關係。

原告主張醫療費1960元、喪葬費6.2萬元、扶養費（聖父45萬1139元、聖母67萬4358元）及精神慰撫金各150萬元。法院認同費用合理，但考量聖姓女教練未妥善照顧女童，負50%過失，且兩原告已從郭姓救生員獲50萬元和解金，扣除後分別獲賠72萬6550元及86萬8179元。此外，泳池陳姓管理員因未解決救生員不足問題，日前另被依過失致死罪判刑1年。

恆春鎮公所表示，對當時泳池發生這起事件相當遺憾，目前都已依規定聘雇三名救生員，且未經許可下禁止私人教練進入教學，希望維護鎮民運動時的品質及安全。

恆春泳池溺水悲劇 鎮公所疏失判賠159萬餘元。（記者蔡宗憲攝）

