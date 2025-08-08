謊稱日本咖啡職人冠軍非法吸金 與新埔鎮清潔隊長判賠2350萬

謊稱全日本咖啡職人冠軍吸金，林男與公所清潔隊長盧男遭判賠12名被害人2350萬元。（記者蔡彰盛攝）

2025/08/08 08:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕桃園山錡公司負責人林永洋對外謊稱自己日本姓名是「小林永山」，是日本的咖啡匠師、14歲已獲全日本咖啡職人大賽冠軍，在中國有5億人民幣咖啡訂單，要在新竹縣新埔鎮契作咖啡，20人受騙投入資金共3350萬元，連新埔鎮公所清潔隊長盧煥城夫妻也投入400萬，甚至讓兒子拜師學藝，自己也成為幫助犯。12名被害人向新竹地院提告求償，法官判二人需連帶賠償2350萬元。

刑事部分，新竹地院依銀行法違法吸金罪判處林男徒刑4年半，與公司共被科罰金2200萬元，犯罪所得3194萬元沒收，盧男1年10月。

請繼續往下閱讀...

法官調查，林永洋明知本身並無實際從事國際販售咖啡豆業務，竟自2019年間起，訛稱日本姓名為「小林永山」、日本的咖啡匠師、14歲已獲全日本咖啡職人大賽冠軍，在竹縣新埔鎮公所等地區開投資說明會，謊稱從事國際販售咖啡豆業務，2020年營業額達9百萬美元，在中國有5億人民幣的咖啡訂單，欲在新埔鎮推廣契作咖啡，後續會賣咖啡豆到中國、澳洲，投資山錡咖啡業務可以按月獲取利潤、投資期間1至3年，期滿返還本金，每月最高利潤換算年息為36％。

20名民眾信以為真而分別簽下「訂單分紅協議書」、「增資前訂單分紅投資說明書」並匯款，林男以此方式共詐得3350萬元後挪作他用，且於109年8月起無法再支付紅利，被害人們才知受騙。

新埔鎮公所清潔隊隊長盧煥城認識林男後，兒子甚至向林拜師學習烘培咖啡技術，盧男夫妻也簽「訂單分紅協議書」且匯款400萬元給山錡。法律系畢業的盧男雖懷疑林男收受存款並給高額分紅，可能有違法吸金問題，卻仍基於「好康鬥相報」想法，居中代林男向投資人介紹，並轉交訂單分紅協議書等文件，幫助林男對外違法吸金。

法官審酌林男利用被害人們的信任，以不實的國際大訂單佯稱有高利率投資方案及捏造自身的高學歷、日本咖啡比賽冠軍等詐術手段，鼓吹被害人加入投資，造成被害人等所受財產損失重大，不僅有害社會信賴關係，且擾亂社會經濟秩序，對國家金融秩序管理造成危害，且犯後再度重吹無法提出或不存在的訂單或輝煌紀錄，未能與被害人和解賠償，依銀行法非法經營收受存款業務罪將林男與盧男判刑。

12名被害人共同提告求償，法官審理後，判林男與盧男需連帶賠償2350萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法