300公斤事業廢棄物倒在高鐵園區 男被判刑1年4月、賠204萬

陳男把300公斤的事業廢棄物丟在高鐵滯洪池旁。（民眾提供）

2025/08/08 08:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕南投縣一名大貨車司機陳男，以4000元的代價受一工程行委託，清運約400公斤重的碎玻璃等事業廢棄物，豈料陳男為貪圖方便，竟然將這300公斤的廢棄物載到彰化高鐵的滯洪池旁一營造公司的工地傾倒，陳男因觸犯「廢棄物清理法」被判1年4月徒刑，此外營造公司向陳男及工程行老闆黃男共同求償597萬元，該案經彰化地院審理，法院判處應賠償204萬較為適宜。

陳男並沒有事業廢棄物清理執照，卻向工程行老闆聲稱他可以處理這300公斤的碎玻璃，雙方談定價格為4000元。豈料陳男在草屯載得廢棄物後，就開往彰化田中找朋友，途中繞到高鐵彰化站滯洪池，他見旁邊有工地正在進行工程中，趁四下無人，將碎玻璃倒入工地內。民眾發現工地被倒不明廢棄物，向警方報案，警方透過車牌循線找到陳男，陳男坦承為圖方便，將廢棄物倒於工程內。

請繼續往下閱讀...

營造公司拿出一張清理上述廢棄物共597萬6000元之支付憑證，聲稱自己受有這些損失，要求2名被告賠償，被告陳男表示，這數字太離譜，況且工地原本就有不少事業廢棄物，全數算到他們頭上，不公平。

判決書指出，原告即營造公司受此事件影響，接受縣府委託清理高鐵滯洪池周邊的廢棄物，全部工程費用總金額為357萬元，被告所倒的工地僅佔全部面積的1/3，因此僅需付總金額357萬的1/3，也就是119萬元，另外再加計人員和車輛超時加班費用47萬6000元，以及額外增加的清理費用37萬8000元以及額外清理費，三者加總為204萬4000元。至於營造公司所提的聲譽損失，因所提證據並不具體，難以採認。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法