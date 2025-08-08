為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    舅舅強吻亂摸姪女賠20萬 法官認「太晚認罪」不給緩刑

    舅舅強制猥褻姪女，遲至法院審理時才改口坦承並賠償20萬元，台中地院雖輕判6月，但不宣告緩刑。（示意圖）

    舅舅強制猥褻姪女，遲至法院審理時才改口坦承並賠償20萬元，台中地院雖輕判6月，但不宣告緩刑。（示意圖）

    2025/08/08 08:39

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名男子，是未成年少女小芳的舅舅，這位舅舅卻在去年（2024年）於住處1樓，見小芳獨自一人，伺機親吻且伸出鹹豬手襲胸，直到媽媽（小芳的外婆）從2樓走下1樓才罷手，警方與台中地檢署偵查時，舅舅全盤否認，遲至台中地院審理時才改口認罪，他賠償20萬元和解，法官雖減刑輕判6月徒刑，但不宣告緩刑，也不能易科罰金，他必須入獄「蹲苦窯」，或申請「易服社會勞動」。

    判決書指出，這位舅舅去年5月11日中午，在台中市住處一樓客廳，趁與姪女小芳（未成年，化名）獨處且四下無人之際，基於強制猥褻犯意，強吻並伸手至小芳內衣撫摸胸部，小芳告訴母親提出告訴，但檢警偵查時，舅舅皆全盤否認上述行為。

    舅舅在台中地院審理時才改口坦承犯行，法官認為他觸犯強制猥褻罪，且依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，應加重其刑，但舅舅已經賠償20萬元，雙方和解，小芳同意不追究，法官認為他尚非毫無悔悟之心，態度非劣而減刑，依「成年人故意對少年犯強制猥褻罪」判處6月徒刑。

    不過，台中地院也強調，舅舅的行為，不僅侵害姪女性自主權，且嚴重破壞親族間的信賴和諧，犯罪情節難以認定是輕微，另外，舅舅於警詢及偵查中均否認犯行，至台中地院審理時始坦認己過，因此有執行刑罰以資警惕的必要，不宣告緩刑，可上訴。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

