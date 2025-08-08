詐團懷疑黑吃黑凌虐活埋男子 3兇手判無期徒刑、賠832萬

高等法院審理詐團黑吃黑凌虐活埋案，重判兇手郭育廷（如圖）等3人無期徒刑。（資料照）

2025/08/08 08:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕詐騙集團懷疑陳姓男子黑吃黑，下達活埋滅口指令，由郭育廷、徐維韓、謝旻錡等人將陳男從新竹縣綁走，毆打凌虐後活埋在苗栗山區，新竹地院將郭育廷等3人均依強盜殺人罪判處無期徒刑，陳母再向殺子兇手們求償430萬元，新竹地院判准。

先前陳男父親向兇手們求償579萬，新竹地院判決應連帶賠償402萬。陳母對兇手們連帶求償430萬元，新竹地院民事庭審理後也如數判給她430萬元。

檢方調查，張晉毅（現已出境，通緝中）、藍昱翔（現已出境，通緝中）、徐維韓、郭育廷、謝旻錡及綽號「紅財神」男子均為詐騙集團成員。2022年12月間，依「紅財神」指示，擬將與詐騙集團糾紛的被害人陳男擄走殺害。同月29日凌晨2時，陳男開車回住處，遭埋伏的兇手們上前壓制並先後持電擊棒攻擊腳部、頭部，該電擊棒因謝旻錡用力過猛而碎裂；徐維韓又徒手毆打陳男致頭部流血受傷暈厥，郭育廷則持手銬將其上銬，並以黑色束帶將雙腳綁起，再以膠帶纏繞眼、口，避免他出聲呼救。

徐維韓等人在車内尋得陳男遺留60萬元現金後，將他載往苗栗偏僻山區欲加以活埋，張晉毅、藍昱翔在草叢内以鐵鍬及利器，敲打陳男頭部及斬擊其腳跟後，推入地洞内，過程中，陳男不斷以「大哥對不起、多少錢我都願意給」等話求饒無用，陳男仍被活埋死亡。

新竹地院審理後，依強盜殺人罪，將徐維韓、謝旻錡、郭育廷3人均判處無期徒刑、褫奪公權終身，上訴後高院也判決駁回。

