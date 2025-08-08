為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    悔婚引發連環訴訟 律師遲送調解書判賠39萬

    鍾姓律師未及時送達調解筆錄內容，導致陳姓母女因違約給付違約金，被高雄高分院判決賠償定讞。（記者鮑建信攝）

    鍾姓律師未及時送達調解筆錄內容，導致陳姓母女因違約給付違約金，被高雄高分院判決賠償定讞。（記者鮑建信攝）

    2025/08/08 08:48

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳婦因女兒悔婚，被陳男請求返還200萬元喜宴等費用，卻因委任的鍾姓律師延誤送達兩造調解書，導致她們違約賠償，憤而提告求償，高等法院高雄分院判決鍾要賠償39萬元定讞。

    據了解，陳男因不滿未婚妻何女悔約，在2021年間，向高雄少年和家事法院提告，要求何女和其母陳婦連帶返還贈與物，包括喜宴開支、交通費、聘金等費用，總共200萬元。

    陳姓母女於是委請鍾姓律師當訴訟代理人，並在2023年2月7日，與原告陳男達成和解，同意分期支付他共138萬元，如1期未履行，則應付共200萬元，陳男隨後呈報個人帳戶，法院則把調解筆錄和帳戶，在同月18日送達律師事務所。

    不料，鍾姓律師卻遲至7月4日，始把調解等內容，用LINE傳送給何女，導致她未依約在6月30日給付頭期款30萬元，要賠償違約金，因而轉向鍾姓律師求償。

    鍾姓律師則說，完成調解筆錄正本後，即交由助理郵寄予何女，沒有遲誤。又說，訴訟代理人職責不包含履行調解條件，況且當時陳姓母女均在場，並知道調解內容，否認有過失。

    1、2審調查，律師事務所在同年2月至3月，共寄4封掛號信予何女，卻因地址誤植而投遞錯誤，認定卻有疏失，判決鍾賠償39萬元定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播