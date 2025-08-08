KTV爭風吃醋 男子把情敵砍到重傷被判5年

施男帶女性友人上KTV飲酒作樂，被對方男友李男發現起衝突，涉嫌持刀砍傷李男，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2025/08/08 07:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓男子凌晨循手機定位，在KTV找到羅姓女友時，發現她與施男飲酒作樂，頓時醋勁大發起爭執後被砍重傷，高等法院高雄分院依殺人未遂罪，從輕改判施徒刑5年。

警方調查，被害人李男與羅女交往期間，被告施男（在押）於2024年5月11日凌晨，帶羅女前往KTV唱歌。後來，李男因找不到羅女，循手機定位抵達後，見包廂內只有她和施男飲酒作樂，瞬間醋勁爆發，與施男發生衝突。

施男隨後自口袋取出折疊刀，涉嫌朝李男頭部、胸腹部等處揮砍後逃離，店內員工見狀，進入包廂將李男送醫急救，始撿回一命。

案經李男報請苓雅分局處理，警方循線逮捕施男，依涉嫌殺人罪，移送高雄地檢署偵查、起訴，並被地院判處有期徒刑5年半。

施男不服上訴指出，李男先出手攻擊，他被迫反擊揮刀，原本想對方會讓開，他趁隙逃逸，否認犯行。

高雄高分院調查後，認為施男所辯不足採信，並審酌他賠償和解，支付完畢，改處有期徒刑5年，仍可上訴。

