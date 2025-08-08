為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    黑衣人登門強索「保護費」遊藝場小妹1女當關獨退8煞

    高雄遊藝場開幕黑衣人登門強索保護費，被女店員化解。示意圖，與事件無關。（資料照）

    高雄遊藝場開幕黑衣人登門強索保護費，被女店員化解。示意圖，與事件無關。（資料照）

    2025/08/08 06:33

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市大社區前年一家即將開幕的遊藝場，深夜遭8名黑衣人登門強索「保護費」，當時店內僅1名小妹看店，她無懼惡煞威脅，裝無辜稱不知老闆是誰，被質問都說「阿災」（哪知道），一概一問三不知，黑衣人最後只能摸摸鼻子離開，事後店家報警逮捕6人送辦，被依恐嚇取財未遂判處5月至8月不等徒刑，可上訴。

    判決指出，邱姓、黃姓、李姓、吳姓、陳姓、黃姓、許姓（另行通緝）及另1名姓名不詳男子，前年8月21日22時27分許，到高雄市大社區一家即將開幕的遊藝場，向店員吳女嗆「你們來大社開店都不用照會一下嗎，說開就開喔」、「快點！不然要圍一圍了喔，每個月給我們5萬元乾股看是要怎樣」、「不然就用『賣達』（即球棒）讓你收」。

    根據店內監視器錄下，吳女無懼惡煞威脅，頻裝無辜稱不知老闆是誰，被問「怎麼可能不知道你老闆是誰？」她淡定的說，是朋友「糖糖」叫她過來的，黑衣人一度歪樓詢問「糖糖」好不好看，但很快又凶狠拉回「要讓你們的店長紅。」她只能回：「我也沒辦法啊！」最後黑衣人盧不過她，只好落一句：「好啦，你跟你老闆講啦！」轉身離開。

    檢警事後陸續逮捕6嫌到案，犯行均被監視器錄下百口莫辯，6人一分錢沒撈到，還被橋頭地院判處5月至8月不等徒刑，除帶頭的邱、黃二人外，均可易科罰金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播