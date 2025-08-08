黑衣人登門強索「保護費」遊藝場小妹1女當關獨退8煞

高雄遊藝場開幕黑衣人登門強索保護費，被女店員化解。示意圖，與事件無關。（資料照）

2025/08/08 06:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市大社區前年一家即將開幕的遊藝場，深夜遭8名黑衣人登門強索「保護費」，當時店內僅1名小妹看店，她無懼惡煞威脅，裝無辜稱不知老闆是誰，被質問都說「阿災」（哪知道），一概一問三不知，黑衣人最後只能摸摸鼻子離開，事後店家報警逮捕6人送辦，被依恐嚇取財未遂判處5月至8月不等徒刑，可上訴。

判決指出，邱姓、黃姓、李姓、吳姓、陳姓、黃姓、許姓（另行通緝）及另1名姓名不詳男子，前年8月21日22時27分許，到高雄市大社區一家即將開幕的遊藝場，向店員吳女嗆「你們來大社開店都不用照會一下嗎，說開就開喔」、「快點！不然要圍一圍了喔，每個月給我們5萬元乾股看是要怎樣」、「不然就用『賣達』（即球棒）讓你收」。

請繼續往下閱讀...

根據店內監視器錄下，吳女無懼惡煞威脅，頻裝無辜稱不知老闆是誰，被問「怎麼可能不知道你老闆是誰？」她淡定的說，是朋友「糖糖」叫她過來的，黑衣人一度歪樓詢問「糖糖」好不好看，但很快又凶狠拉回「要讓你們的店長紅。」她只能回：「我也沒辦法啊！」最後黑衣人盧不過她，只好落一句：「好啦，你跟你老闆講啦！」轉身離開。

檢警事後陸續逮捕6嫌到案，犯行均被監視器錄下百口莫辯，6人一分錢沒撈到，還被橋頭地院判處5月至8月不等徒刑，除帶頭的邱、黃二人外，均可易科罰金。

