上有祖母下有兒 單親媽為還債賣假護照給中國犯罪集團

台南單親媽為還債，將護照偽造申請後以6萬賣給中國犯罪集團，法院依買賣護照罪判刑6月，緩刑2年，須繳公庫4萬並沒收犯罪所得。（資料照）

2025/08/08 06:29

〔記者王捷／台南報導〕楊姓單親媽要撫養祖母、小孩，為了還債竟以6萬元販售偽造申請的護照給中國犯罪集團，台南地方法院依買賣護照罪判她有期徒刑6月、緩刑2年，要向公庫支付4萬元，另沒收犯罪所得。

判決指出，楊女2023年10月間依LINE暱稱「金名」指示，前往外交部領事事務局，以他人照片申請換發護照，稱原本護照汙損。申請成功後，她隨即在附近超商內，將新護照以6萬元賣給「金名」，足以損害主管機關對護照管理的正確性。

據了解，該不法集團，透過台灣代理人收購台灣護照轉賣獲取暴利，其中魏女一度來台處理集團事務，搭機入境時被識破假身分落網，豈料桃園地方法院未裁定羈押，研判魏女已潛逃出境。

經過循線追查，移民署追出楊女身分，她坦承犯行，法官認定楊女構成護照條例第29條第1款買賣護照罪，該罪法定刑為1年以上7年以下徒刑，可以併科罰金70萬元。

法官認為，雖該罪刑度不輕，但楊女僅販售1本護照，動機為償還債務，情節尚非嚴重，加上其悔意明確、過往無前科、離婚後獨力扶養未成年子與祖母，有憫恕情狀。依刑法第59條減輕其刑，判處6月徒刑，緩刑2年，另須於判決確定後6個月內，向公庫支付4萬元。

