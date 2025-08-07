為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    舊司令台竟成半露天賭場 長者團被逮還想走 11人全送警局

    東港一處原眷舍司令台，竟淪為賭場。（警方提供）

    東港一處原眷舍司令台，竟淪為賭場。（警方提供）

    2025/08/07 21:42

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港鎮舊眷舍聚落仍有部分早年的建物，其中一個曾是司令台的處所，近期老人們從閒嗑牙開始轉變為賭場與賭客，警方掌握情資，深入調查蒐證查緝逮獲多名嫌犯，不少聚賭的老人見警察上門，還一度要想跑，但馬上就被「請坐」，最後只能乖乖進警局。

    東港警分局近日接獲情報，在東港鎮社區涼亭內有人聚集從事賭博行為，東港警分局第二組掌握情資後立即深入調查，在觀察數天後，確實發現有聚賭情事，經埋伏後前往查緝，當場逮獲莊家及賭客共計11人。

    警方指出，這群人以撲克牌（九仔生）為賭具從事賭博行為，現場當場查扣撲克牌、骰子及賭金等不法證物，全案依刑法賭博罪移送臺灣屏東地檢署偵辦，而聚賭者大多為長者，原本就會聚在該司令台改設的涼亭聊天、泡茶，後續卻演變為聚賭。

    由於當地還是半露天的場所，警方在外圍觀察時，就發現聚賭情事，但仍有部分長者是真的來「純聊天」，釐清後並未帶回警局，但仍呼籲鄉親勿一時興起在公共區域從事不法行為，違者將依法取締，以維良好的治安環境，共創安居樂業的家園。

