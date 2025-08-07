8/7 今彩539頭獎開出4注 600萬獎落台中、桃園、苗栗

8月7日開獎的第114000191期今彩539開出4注；第114000063期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/08/07 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕8月7日開獎的第114000191期今彩539頭獎開出4注，由台中市西屯區上石里西屯路二段249之6號1樓「金庫彩券行」、台中市東區建成路643號1樓「進來富貴彩券行」、苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村中正路185號「金好中彩券行」、桃園市桃園區中山里國際路一段1028號1樓「竇義商行」開出；第114000063期威力彩頭獎則摃龜。

第114000063期威力彩中獎號碼為「第一區：02、04、07、08、18、25。第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共55注中獎，每注可得2萬元；伍獎共275注中獎，每注可得4000元；陸獎共1666注中獎，每注可得800元；柒獎共3276注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6569注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1844注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4818注中獎，每注可得100元。

第114000191期今彩539中獎號碼為「10、20、28、30、37」。頭獎共開出4注，每注可得600萬元；貳獎共233注中獎，每注可得2萬元；參獎共6222注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2157注中獎，每注可得50元。

第114000191期39樂合彩中獎號碼為「10、20、28、30、37」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共566注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9928注中獎，每注可得1125元。

第114000191期3星彩中獎號碼為「084」。壹獎共28注中獎，每注可得5000元。

第114000191期4星彩中獎號碼為「9014」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

