被爆有小三！彰化菲籍移工虐殺同鄉火燒宿舍 國民法官判15年

2025/08/07 19:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣和美鎮一間紡織公司移工宿舍前年11月間發生大火，造成1死3傷慘劇，檢警查出32歲的菲律賓籍移工尼克與同鄉兼同事葛雷恩細故衝突，尼克持刀追殺及用瓦斯噴燈火攻對方，釀成大火。全案由彰化地院國民法官參審，尼克殺人罪部分處有期徒刑15年、恐嚇危害安全罪處有期徒刑6月。

此案發生在前年11月23日凌晨，和美鎮彰和路一間紡織工廠的移工宿舍發生大火，33名移工跳出屋外躲在鐵皮屋頂被救下，4人受傷送醫，警、消原以為是單純火警，但因現場有不明血跡及傷者有刀傷等異狀，警方查出是尼克與葛雷恩（43歲）發生衝突後，尼克持刀砍殺、再持瓦斯噴燈噴向葛雷恩，進而引發火災。

尼克、被害人葛雷恩及其他2名同為菲籍移工，住在公司提供的宿舍，尼克因為懷疑葛雷恩向他已分居的妻子爆料他在台有女友，導致婚姻破裂，因而懷恨在心。

葛雷恩當時雖被緊急送醫搶救，但在刀傷及火攻下，全身有90%以上的三度燒燙傷，合併胸前、左耳撕裂傷、肢體骨折。經開刀搶救後，仍於同年12月16日不治。行凶的尼克雖全身約有60％三度燒燙傷，被送進加護病房搶救，但其意識清楚，無生命危險。

尼克坦承犯行，檢方以其涉犯殺人罪、殺人未遂罪與放火燒燬現供人使用之住宅未遂等罪、放火燒燬他人所有建物等罪嫌提起公訴。

