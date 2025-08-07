為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新店山區轎車飄異味 破窗驚見女子陳屍車內

    失蹤3天的吳姓女子，今天下午被警方發現陳屍車內。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/07 19:08

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新店屈尺山區一輛停放路邊的轎車，今天下午3時許飄出異味，警方發現後通報消防人員前來破窗，驚見失蹤3天的吳姓女子陳屍車內，現場經警方勘驗後，並未發現有外力介入，已排除有他殺之嫌，詳細原因仍有待調查。

    據了解，死者為居住在新北土城的34歲吳女，她的胞姊於本月4日，因為一直聯繫不上胞妹，擔心發生危險，於是向土城警分局通報失蹤協尋，警方連日調閱監視影像，發現吳女在上月24日駕車開往新店山區後，就此失去蹤影，便在今日轉報新店警分局搜尋。

    新店警分局調查，屈尺派出所員警今天下午在新店松林路尋找時，發現吳女所駕駛的轎車飄出異味，隨即通報消防局派員前來破窗後，發現吳女躺臥駕駛座上，且已經沒有生命跡象，隨即封鎖現場調查。

    據指出，經警方鑑識人員勘驗後，並未在吳女身上發現有明顯外傷，也沒有留下遺書，已排除有他殺之嫌，至於詳細死因，將由檢方相驗後釐清。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

