新店山區轎車飄異味 破窗驚見女子陳屍車內

失蹤3天的吳姓女子，今天下午被警方發現陳屍車內。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/07 19:08

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新店屈尺山區一輛停放路邊的轎車，今天下午3時許飄出異味，警方發現後通報消防人員前來破窗，驚見失蹤3天的吳姓女子陳屍車內，現場經警方勘驗後，並未發現有外力介入，已排除有他殺之嫌，詳細原因仍有待調查。

據了解，死者為居住在新北土城的34歲吳女，她的胞姊於本月4日，因為一直聯繫不上胞妹，擔心發生危險，於是向土城警分局通報失蹤協尋，警方連日調閱監視影像，發現吳女在上月24日駕車開往新店山區後，就此失去蹤影，便在今日轉報新店警分局搜尋。

請繼續往下閱讀...

新店警分局調查，屈尺派出所員警今天下午在新店松林路尋找時，發現吳女所駕駛的轎車飄出異味，隨即通報消防局派員前來破窗後，發現吳女躺臥駕駛座上，且已經沒有生命跡象，隨即封鎖現場調查。

據指出，經警方鑑識人員勘驗後，並未在吳女身上發現有明顯外傷，也沒有留下遺書，已排除有他殺之嫌，至於詳細死因，將由檢方相驗後釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法