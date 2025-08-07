涉助詐團洗錢判15年 杜秉澄還押大喊「徐巧芯叫我認罪」

徐巧芯立委的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉詐團洗錢，高院首度開庭，圖為杜秉澄。（記者王藝菘攝）

2025/08/07 19:11

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢款項高達2700萬多元，台北地院依洗錢、組織犯罪等罪，將劉女、杜男分別判刑10年、15年，上訴後，2人並被裁定延長羈押禁見2個月；高等法院今提訊劉女夫婦開庭，訊後，杜還時押時突然對媒體大叫「徐巧芯叫我認罪」。

劉向婕是立委徐巧芯丈夫、被爆料捲入德州撲克風波而請辭台中市研考會主委的劉彥澧的姊姊，她也因和丈夫杜秉澄涉協助詐團洗錢，轟動一時。

台北地檢署起訴指控，36歲杜秉澄招募友人林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶，作為其水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗出贓款。

檢方認定，杜、劉夫妻從中獲取3%利益、林于倫抽成1%，吳沂珊領月薪3萬元，杜、劉夫婦等人共為詐團洗錢2701萬餘元，遭詐騙的被害人多達167人，其中已有53人報案提告。

台北地院今年1月20日，依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪，將劉女、杜男分別重判10年、15年，林于倫8年、吳沂珊6年，可上訴；北院並認定，杜、劉夫婦有勾串共犯或證人行為，裁定2人均延長羈押禁見2個月。

全案上訴高院後，高院以劉女、杜男均有再犯之虞、勾串共犯或證人可能，今年7月將2人延長羈押禁見2個月。

徐巧芯立委的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉詐團洗錢，高院首度開庭，圖為劉向婕。（記者王藝菘攝）

