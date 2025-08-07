獨家》台積電內鬼工程師起底 台灣隊奪世界棒球12強賽冠軍竟潑冷水

中華職棒大聯盟副祕書長蔡克斯發現，去年留言嗆聲台灣奪12強冠軍的人，竟然是這次台積電洩密案的吳姓工程師。（記者姚岳宏翻攝Threads；本報合成）

2025/08/07 18:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕台積電2奈米技術洩密案有後續發展，被檢調聲押的前台積電3名工程師，名字、系所、工作經歷都被網友挖出來，其中，傳出購買新竹豪宅的涉案吳姓工程師被發現，台灣隊去年勇奪世界棒球12強賽冠軍，全台歡欣鼓舞之際，竟發文大潑冷水。如今吳男因洩密被抓，許多棒球迷大快人心。

台灣隊去年奪得世界棒球12強賽冠軍時，全台振奮，球星教練高志綱曾發文，「運動員值得國家更多的支持」，中華職棒大聯盟副祕書長蔡克斯也發文，「我的稅金很願意支持運動員」，沒想到，這次涉案的吳姓工程師竟在底下留言大嗆，「蔡克斯，那你一年繳多少稅金，不要幾萬幾千而已，就在那邊喊很願意餒」，當時就引來很多網友留言替蔡克斯抱不平。

請繼續往下閱讀...

本月台積電洩密案發生後，蔡克斯從網友留言才知道，去年嗆他的吳先生竟然是洩密者之一，直說世界真小。

Threads網友得知，一面倒留言諷刺吳姓工程師，「好奇吳先生繳了多少」、「可以確定的是，我們的稅金還要請他吃飯，真是大贏家！」「他收的紅包有繳稅金」、「好奇吳先生收了多少錢，偷了這麼多錢講話這麼大聲」、「連說繳稅支持體育也不行，怨念是多深？」「但我們要花稅金養他了」、「他終於可以光明正大去陪KP了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法