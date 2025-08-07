掃蕩中企違法挖角 調查局動員300人查獲16案

調查局人員至中企來來非法挖角我高科技人才現場執行搜索。（調查局提供）

2025/08/07 18:27

〔記者王定傳／台北報導〕調查局2020年起成立專案，查緝中企非法在台從事業務活動或挖角護國群山科技人才，迄今偵辦逾百案，今年7月15日至8月6日，更動員逾300人次，在台北、新北、士林、桃園及新竹5個地檢署指揮下，搜索70處所，查獲16件中企非法挖角案件。

這些中企包含：龍迅半導體、上海市芯視達科技、北京集創北方科技、北京特納飛電子技術、航嘉馳源電氣、惠州大亞灣三美達光學、深圳勤基科技、博恩新材料、蘇州納芯微電子、勝宏科技、歌爾股份有限公司、博流智能科技、珠海美佳音科技、上海觸寶信息技術、世紀互聯集團控股等。

其中，主營圖像傳感器及積體電路晶片研發的上海市芯視達科技，以香港商做為掩護，假藉僑外資身分透過國人在台設立辦事處；主營顯示晶片及電源管理晶片設計、研發，2021年市佔率居中國首位的北京集創北方科技曾涉違法挖角被辦，竟又另起爐灶在台私設營業據點、假藉僑外資身分方式在台挖角人才。

調查局指出，主營IT產品及電力、電子系统研發、設計、製造及銷售，產業規模為中國之首、世界第五的航嘉馳源電氣透過國人繞道香港，以假藉僑外資身分在台成立分公司招募PC電源工程師；營收逾千億人民幣的歌爾股份有限公司則透過國人在台設立公司，招募、挖角我光電研發工程師。主營第三方數據中心服務的世紀互聯集團控股透過國人繞道香港，以「僑外資」身分在台設立分公司，並在社群平台招募挖角研發工程師。

調查局歸納中企違法案件態樣，多是透過「假台資或假僑外資、真中資來台設點」、「未經核准私設據點」、「透過人力顧問管理公司虛偽派遣員工」等方式掩飾身分，藉此非法在台挖角我高科技人才。

