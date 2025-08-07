釋憲結果立院僅尊重義務？ 司法院：有拘束全國機關、人民效力

針對立法院法制局報告指出大法官釋憲結果，立院僅有尊重義務等說法，司法院官員持保留態度指出，釋憲結果有拘束全國機關、人民效力，法界形容「難道判刑結果，人民只要尊重即可？」，豈不天下大亂。（記者楊國文攝）

2025/08/07 18:12

〔記者楊國文／台北報導〕針對立法院法制局長郭明政等人發布報告，稱大法官解釋結果應不具憲法位階，憲法判決的拘束力存在疑義，立法機關僅有尊重義務、尚無遵從的必要，並主張「立法者主動重新立法以體現新民意」，對此，司法院官員指出，司法院曾參與立院法制局開會，已說明憲法規定，司法院解釋憲法，並有統一解釋法律和命令之權，釋憲結果自有拘束全國各機關及人民效力；律師吳孟良指出，法律、命令不得違反憲法，這是基本常識，反酸「難道立法院法制局長比憲法法庭、大法官還大」？

司法院官員指出，釋憲和大法官間的憲政關係，釋字第185號解釋指出，司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權，為憲法第七十八條所明定，其所為之解釋，自有拘束全國各機關及人民之效力，各機關處理有關事項，應依解釋意旨為之，違背解釋之判例，當然失其效力。

另外，憲法訴訟法第38條第1項規定「判決，有拘束各機關及人民之效力；各機關並有實現判決內容之義務」。顯而易見的是，大法官解釋自然具有憲法位階，政府機關有遵從的必要。

官員也指出，立法院法制局當初開會研議時，司法院憲法法庭曾派員與會，有關「大法官解釋結果應不具憲法位階」等見解，憲法法庭官員已提出釋字第185號解釋加以說明，並以釋字第662號解釋意旨指出，立法院基於民主正當性的立法責任，得制定或修正法律，惟基於權力分立與立法權受憲法拘束的原理，自不得逾越憲法規定及司法院大法官所為的憲法解釋，因此，大法官所做成的憲法解釋或裁判，具有相當於憲法位階的效力。

至於備受關切的立法院是否可對司法違憲審查結果重覆立法，司法院認為，立法院行使立法權時，雖有相當廣泛的自由形成空間，惟基於權力分立與立法權受憲法拘束的原理，自不得逾越憲法規定及司法院所為的憲法解釋（可參照釋憲第662號解釋）。

司法院進一步指出，立法機關透過立法實現民意，固有其立法形成空間，惟仍應遵守憲法，並在憲法解釋意旨範圍內制定或修正法律。大法官已宣告特定法律違憲後，立法機關若仍審議通過「相同」或「高度類似」的規範，經有權聲請憲法法庭之人聲請法規範憲法審查，憲法法庭仍應依其職權審查該法律的合憲性。

曾任台北地院審判長的律師吳孟良指出，大法官解釋憲法、法律、命令不得違反憲法，是基本的常識問題，也是權立分立的基本原則，立法院的法制局竟然宣稱「大法官解釋結果應不具憲法位階，立法機關僅有尊重義務，尚無尊必要」，根本是錯亂，太可笑了，質疑「難道立法院法制局長比憲法法庭、大法官還大」？

吳孟良表示，若依照立法院法制局長郭明政等人的論點，難道法官判決結果，人民只要尊重即可，犯法的人被判刑卻不必被關，「那我國要法院、法官做什麼？」，豈不是天下太亂。

