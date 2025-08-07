不知台灣法律！美女攜槍彈來台觀光被訴 檢請求從輕量刑

美籍女子卡珊卓來台旅遊期間，被查獲持有1把Remington 51型制式手槍與8顆0.38吋子彈，基隆地檢署偵結將她起訴。（取自維基百科）

2025/08/07 17:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕美籍女子卡珊卓今年1月間來台旅遊，從桃園機場入境後，在台北101大樓、故宮博物院等地旅遊3天，最後1天至基隆港搭郵輪出境時，被海巡署北部分署第二岸巡隊官兵發現行李內藏有1把制式手槍及8顆子彈。基隆地檢署今（7日）偵結，將卡珊卓依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

起訴書指出，卡珊卓住在美國德州，今年1月間來台旅遊3天，1月25日搭機抵達桃園機場後，前往台北市中正紀念堂、故宮博物院、101大樓、孔廟等景點，27日前往基隆港搭「希臘天空號」郵輪離境時，出境安檢人員、海巡署北部分署第二岸巡隊官兵使用X光機檢查行李，發現她的行李內有1把Remington 51型制式手槍及8顆0.38吋子彈。

請繼續往下閱讀...

卡珊卓稱，這把手槍是爸爸死後留給她的，她不知道不能帶制式手槍入境台灣，才把槍枝放進行李箱。

檢察官認定，卡珊卓涉犯刑度為5年以上槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之罪，考量我國與美國對於槍枝管制法令不同，卡珊卓也不了解在台灣持有槍枝、所觸犯的是5年以上槍砲彈藥刀械管制條例之罪，請法官審酌她犯後態度，從輕量刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法