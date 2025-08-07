河智媛老闆詹智能遭砍喪命 解剖揭致命刀傷在左腿膝窩

涉嫌行兇的黃相元（41歲）案發後羈押禁見。（資料照，記者許國楨攝）

2025/08/07 17:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕韓國籍人氣啦啦隊員河智媛的經紀公司無限夢想公司，其總經理詹智能於本月4日，在台中市豐原區一家超商被刺身亡，行兇的黃相元（41歲）羈押禁見中，其同行的康姓男子（53歲）則於偵訊後請回，台中地檢署檢察官與法官今天（7日）解剖，初步研判死者詹男身上至少4處刀傷，致命傷是左小腿膕窩（左膝關節後側的凹陷處，又稱膝窩）刀傷，傷及動脈導致大量出血，死因為出血性休克死亡。

法醫初步研判，死者詹男的左手、左腳有多處刀傷，身上刀傷至少4處，其中，致命傷是左腿側膕窩（膝窩）刀傷，造成出血性休克死亡，但確切的死因，以法醫研究所的鑑定報告為準。

案情部分，凶手黃相元案發後宣稱，他的女友原本在北部工作，近期調至台中市，卻在應酬場合中被死者詹男性騷擾，他實在氣不過，才以持刀找詹男理論討公道，原本只是想教訓詹男，沒想到鬧出人命。

詹男（57歲）是「MUGEN無限夢想」總經理兼實際負責人，該公司簽下「啦啦隊天花板女神」河智媛、「國家級啦啦隊」禹洙漢的經紀契約，本月4駕駛保時捷休旅車，於豐原區超商購物時，被埋伏的黃男亂刀砍死，黃隨後開車逃逸到台中市北區時，自覺「已經逃不掉」棄車，攜凶刀就近向第二警分局永興派出所投案，全案依殺人罪偵查中。

黃相元埋伏於超商外（左圖），伺機攻擊詹智能（右圖，白衣者），致命傷是左小腿膕窩（膝窩）的刀傷。（民眾提供）

