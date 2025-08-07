為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    陳光復致贈乖乖和茶葉 父親節前夕向打火弟兄致敬

    澎湖縣長陳光復致贈百年同心米乖乖，由消防局長許文光代表接受。（澎湖縣政府提供）

    2025/08/07 17:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕父親節前夕！澎湖縣長陳光復今（7）日前往消防局，致贈縣府與故宮聯名推出的「百年同心米乖乖」及茶葉，向長期堅守崗位、辛勤投入各項勤務的打火弟兄表達敬意與感謝，同時也向消防夥伴們提前獻上父親節祝福。

    陳光復表示，消防同仁平日勤務繁重，全年無休、全天候待命，肩負火災搶救、緊急救護等多元任務，尤其在颱風來襲期間，更是第一時間投入前線，密切掌握天氣與災情發展，展現高度的專業判斷與應變能力。

    陳光復特別感謝消防同仁在為期3個月的花火節期間，全力投入活動的消防、戒護、救護、滅火與煙火查核等工作，不僅讓每一場煙火表演壯麗登場，更確保整體活動在安全無虞的狀況下圓滿完成。這份無聲的付出，以及為民守護的精神，令人由衷敬佩。

    由於時值父親節前夕，縣長陳光復致贈乖乖及茶葉，都有其含義，乖乖是希望澎湖一切平安無事，減少打火弟兄辛勞。茶葉則是在休閒時候，提供打火弟兄慢慢品嚐，放鬆心情，消弭工作時的辛勞與緊張壓力。

    澎湖縣長陳光復帶乖乖與茶葉，父親節前夕慰問打火弟兄辛勞。（澎湖縣政府提供）

