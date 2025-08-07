澎湖海巡查獲4越勞持假證件登船 3逃逸1逾期居留

6日傳出4名違法越勞持假證件企圖闖關搭澎湖輪離境。（記者劉禹慶攝）

2025/08/07 17:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖不是偷渡天堂！海巡署金馬澎分署澎湖第七岸巡隊馬公商檢所昨（6）日在澎湖輪執行登船安檢，發現4人形跡可疑，進入安檢區核對為假證件，通報專勤隊查察確認3名逃逸外勞，1名逾期居留，都是正常申請，後續移由查緝隊偵辦，並連人帶案移送移民署澎湖專勤隊處理。

據了解，4名越南外勞昨（6）日欲搭乘上午9時澎湖輪，由馬公前往高雄，在馬公港灣大樓通關時，執勤安檢人員覺得有異，因此立即攔截查緝，發現4人持假證件企圖闖關，通報澎湖機動查緝隊前往處理，經偵訊後移送移民署澎湖專勤隊，以違反入出境管理辦法，擇期進行遣返。

經查證，4名越籍男子3人是逃逸外勞，另1人則逾期居留，逃逸最長達1000多天，為畜牧業引進外勞。今年4月24日布袋至馬公藍色公路，查獲2名越籍外勞持假證件進入澎湖，當初就傳出有漏網之魚，昨日再查獲4人企圖闖關，搭乘澎湖輪離澎，兩案間是否有關聯？仍有待進一步調查釐清。

雖然台灣開放越勞，但澎湖仍以印尼勞工為主，大都從事漁撈、看護等，但越南配偶卻不少，越南逃逸移工可能誤以為台灣國內船班航線管制較為鬆散，才會選擇冒名搭船穿梭，其動機及幕後接頭人都要進一步調查，才能遏阻逃逸外勞或逾期居留外籍人士，在台灣趴趴走，易成治安漏洞。

今年4月24日，澎湖就曾查獲逃逸越勞持假證件企圖搭船抵澎。（資料照，民眾提供）

