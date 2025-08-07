熱壓機空轉過熱！火燒隔壁14頭豬成「烤乳豬」 彰化老闆下場曝光

養豬場大火，數百隻豬發出哀號，數公里外都聽得見。（民眾提供）

2025/08/07 17:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉前年8月，一家床墊工廠發生火警，波及隔壁的養豬場，14頭豬當場變成「烤乳豬」，養豬場與床墊工廠至今仍未和解。但消防局火調課認定，這場大火肇因於床墊工廠的機器持續空轉摩擦產生高熱，最終引發大火，老闆邱男被依公共危險罪送辦。該案彰化地院近日審結，認定工廠邱姓負責人未設置安全斷電裝置，導致熱壓機空轉過熱引發火警，也未落實員工訓練，依公共危險判處4個月有期徒刑，得易科罰金。

數百豬隻淒厲哀號

大火起火點位於溪州公園附近，這場火讓當地居民至今仍印象深刻，因為熊熊烈火，造成場內數百的豬隻發出淒厲的哀號，聲音遠在一、二公里外都能聽到，所幸消防人員緊急截斷火源，不斷的射水降溫，火勢很快受到控制。



審理該案的法官認為，負責人邱男雖犯後坦承犯行，但其輕忽工安，已違反《刑法》第173條失火燒燬現有人所在建築物罪。大火肇因於輸送帶空轉摩擦床墊原料才起火，但該設備卻又未加裝過熱斷電保護裝置，也未嚴格要求員工在無原料時關閉機台。

雖然業者事後提出改善計畫，包括重新設計機台保護迴路，但與受害豬舍業者雙方就賠償金額認知差距過大，未能達成調解，已另行提起民事賠償訴訟，求償相關損失，依公共危險罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

