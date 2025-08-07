京華城案黃珊珊作證！柯文哲：認真做事被當貪污犯 真的快吐血

台北地方法院7日審理京華城案，提訊前台北市長柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/07 17:10

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城容積等弊案，下午傳喚台北市前副市長、立委黃珊珊作證，詰問結束後，柯文哲說，黃珊珊的證詞說明了，我們只是日夜匪懈認真做事而已，怎麼就被當做貪污犯在辦，在這裡坐著被審判，真的快吐血。

合議庭定下週二（8月12日）上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證，她經手轉交謝國樑、祝文定等人的4筆政治獻金給柯文哲；同日下午傳喚柯市長室前主任謝明珠，說明柯文哲是否曾在市長室見過威京集團主席沈慶京及當時情況。

柯文哲於詰問黃珊珊結束後說，京華城依都市計畫法24條申請細部變更，那是當事人的權益，至於審議通不通過，是都委會的職權，他已被羈押12個月，到現在還在討論圖利的法源，「押我難道是為了討論法源？這是什麼世界？」

檢察官指出，都委會幕僚對於京華城案並非沒有意見，提出的初研意見是要按照土地分區管理使用條例，但柯文哲並未採納；2020年2月21日北市府召開不公開晨會，沒多久會議結論就外洩給威京集團法務經理陳俊源。

柯文哲聞言立即反駁說，晨會的事是出現在陳俊源與朱亞虎之間的簡訊，以及前都發局長黃景茂的行事曆，當天會議究竟有沒有開成，還要再確定。他說，市長祕書和市長室祕書不一樣，陳俊源簡訊中提及的市長祕書，「到庭是哪個祕書？他拿到的會議結論內容是什麼？陳俊源來作證時，檢察官怎麼不問清楚？」

柯文哲說，他是醫學專家，但醫學以外的他不一定是專家，當第2任市長以後他就學乖了，不能「假熬（不懂裝懂）」，他不是工務、都市計畫專家，他在便當會上都是照念都發局寫的解決方案提報單，所有意見都是以公文為準，裁示意見就白紙黑字寫在會議紀錄上，哪一點違法？

黃珊珊也補充發言，檢方在結論時說她的證言證明京華城案是北市府的重大列管案件，黃珊珊特地澄清，便當會列管和市長室列管不一樣，京華城案並非市長室列管的重大專案，便當會指派彭振聲擔任PM（專案管理人），只是指派相關業管主管「盯著」案件，避免不了了之、沒人負責，柯文哲並沒有指示彭振聲一定要完成京華城案，黃珊珊認為檢方誤解了她的證言。

