「只有口角」金門金城鎮代駕車衝撞鬥毆還隱瞞 4人起訴

2025/08/07 17:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署偵辦金城鎮民代表翁裕凱、蔡云豪去年10月31日涉及駕「雙B」轎車衝撞並持刀攻擊、聚眾鬥毆、酒駕等案今天偵結，對翁裕凱及李姓、林姓2名友人涉妨害公眾往來安全、攜帶凶器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴而致生公眾及交通往來危險等犯行，蔡云豪涉犯酒後駕車公共危險及偽證犯行，均依法提起公訴。

金門地檢署檢察官張維哲去年10月31日接獲縣警局金城分局通報，指金寧鄉安岐路發生駕車衝撞等衝突，隨即展開調查，發現蔡云豪去年10月30日晚11點多在1家KTV飲酒，至隔日凌晨3點至4點多在金寧鄉住處前，與翁裕凱及李姓、林姓友人發生衝突。

檢方表示，同日清晨5點多，蔡從住處駕駛其妻所有寶馬轎車，在住處周邊繞行時，翁再駕賓士車與其李、林姓友人涉嫌衝撞蔡所駕車輛，並持刀械攻擊蔡及其葉姓、潘姓友人，導致蔡、葉身上多處撕裂傷及挫傷，翁等隨即逃離現場。員警據報到場將蔡送醫、並實施酒測，酒精濃度超標、達每公升0.49毫克。

檢方指出，偵辦過程，蔡隱瞞翁等人涉嫌聚眾鬥毆等犯行，具結後向檢方表示「我們只有發生口角，完全沒有肢體衝突，我的傷勢是被玻璃割傷的」等虛偽證述。

檢方全案偵結，已對翁裕凱與李姓、林姓友人，以及蔡云豪提起公訴；蔡云豪與葉姓友人受傷部分，均撤回傷害告訴。

