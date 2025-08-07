為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    基市月眉路停車格夾滿收費單 駕駛躺車內氣絕多時

    基隆市月眉路靠山側停車格有1輛轎車上擋風玻璃夾有多張收費單，警消獲報打開車門，赫見車上鄭姓男子已死亡多日，後座有1個內有木炭餘燼的炭盆；警方釐清死因中。（記者林嘉東翻攝）

    2025/08/07 16:49

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市信義區月眉路靠山側停車格，收費員今（7日）下午在開單時，發現1輛轎車擋風玻璃上夾著多張收費單，趨前一看，赫見1名男子躺在駕駛座上，趕緊報案。警方獲報通知鎖匠前來開車門，車上鄭姓男子已死亡多日，後座有一個內有木炭餘燼的炭盆；警方釐清死因中。

    基隆市消防局今天下午3點半接獲汽車停車格收費員報案，信義區月眉路靠山側停車場格內有1輛轎車，擋風玻璃雨刷夾有多張收費單；由於天氣炎熱，駕駛座上躺著1名男子，車子卻未發動，十分可疑；警方獲報聯繫鎖匠前來開門，發現男子已死亡多時，遺體已出現屍斑，後座有1個炭盆內有木炭餘燼，疑似燒炭尋短。

    警方查出，死者為50多歲的鄭姓男子，擋風玻璃上的收費單最早的1張是8月5日；家屬透露，鄭男之前曾有輕生念頭，家人及時報警挽回他的性命，想不到還是走上絕路。警方為求慎重採證後，報請檢察官相驗釐清死因。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

