為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    廣興橋溺水曹姓義消 已轉慈濟呼吸病房 擬再轉三總接受高壓氧治療

    廣興橋救溺案中獲救的曹姓義消，已從新店慈濟醫院加護病房轉入呼吸病房繼續治療。（記者翁聿煌攝）

    廣興橋救溺案中獲救的曹姓義消，已從新店慈濟醫院加護病房轉入呼吸病房繼續治療。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/07 16:53

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區廣興橋7月8日發生民眾玩立槳捲入渦流溺死案，連帶造成前往救援的消防員二死，而原本OHCA的曹姓義消急送新店慈濟醫院搶救，恢復生命跡象，但是一直在加護病房觀察，今天轉入呼吸病房。院方表示，曹姓義消尚未清醒，但生命狀況穩定，所以轉入呼吸病房繼續觀察治療，據了解，家屬也將於近期將曹姓義消轉至內湖三軍總醫院接受高壓氧治療。

    7月8日新店區廣興橋粗壩坑水域救援勤務，造成兩名消防員不幸殉職、曹姓義消重傷的重大事故，引發各界關心，市長侯友宜事發時、事發後兩度前往關心，議長蔣根煌也分別前往新北市政府消防局第四救災救護大隊直潭分隊慰問當日參與救援行動、在勤務中歷經險境的消防人員，希望尚在醫院治療的曹姓義消能早日恢復健康。

    新店慈濟醫院表示，曹姓義消尚未清醒，但是狀況穩定，昏迷指數由3升至4，因此日前由加護病房轉入呼吸病房繼續觀察治療，並且嘗試讓他自主呼吸。據了解，家屬也將於近期將曹姓義消轉至內湖三軍總醫院接受高壓氧治療，協助他早日康復。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播