    首頁　>　社會

    行李箱藏近40公斤大麻 法籍男模來台轉機遭逮

    1名法國籍男模在泰國搭機來台轉機時，被航警在其託運行李中查獲第二級毒品大麻37.86公斤，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦起訴。（航警局提供）

    1名法國籍男模在泰國搭機來台轉機時，被航警在其託運行李中查獲第二級毒品大麻37.86公斤，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦起訴。（航警局提供）

    2025/08/07 16:19

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕1名法國籍男模在泰國搭機來台轉機時，被航警在其託運行李中查獲第二級毒品大麻37.86公斤，航警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦起訴。

    航空警察局表示，航警局安檢隊4月8日深夜在第二航廈執行轉機旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現法國籍男子（M男，化名）2件託運行李影像有異，開箱後查獲第二級毒品大麻，重37.86公斤，航警隨即通報關務署台北關到場處理，並報請桃園地方檢察署偵辦。

    航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧說，現年22歲的M男向航警供稱其職業為模特兒，接受販毒集團招待至泰國旅遊，於返程時交付毒品運輸回國，沒想到在過境桃園機場返回法國巴黎時被查獲，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦後起訴。

    張驄瀧指出，M男刻意繞道台灣再回國，不排除是為減少被查獲機會，沒想到台灣嚴查毒品反而遭逮。運輸第二級毒品將處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，航警與台北關將持續加強邊境毒品查緝，呼籲民眾勿貪圖報酬涉足走私行為。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    1名法國籍男模在泰國搭機來台轉機時，航警在其託運行李中查獲第二級毒品大麻37.86公斤。（航警局提供）

    1名法國籍男模在泰國搭機來台轉機時，航警在其託運行李中查獲第二級毒品大麻37.86公斤。（航警局提供）

    航警依違反毒品危害防制條例罪嫌將法國籍男模移送，桃檢偵辦後起訴。（航警局提供）

    航警依違反毒品危害防制條例罪嫌將法國籍男模移送，桃檢偵辦後起訴。（航警局提供）

    熱門推播