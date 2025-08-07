死囚連佐銘24年前殺害同學棄屍 認罪聲請再審求「給自新機會」

男子連佐銘殺害國中同學再棄屍，並向家屬勒贖300萬元，被判死刑定讞，連男聲請再審，請求給他自新機會，還在媒體鏡頭前向社會鞠躬道歉。（記者王藝菘攝）

2025/08/07 16:15

〔記者楊國文／台北報導〕男子連佐銘被控24年前灌醉國中同學後殺害棄屍，再向被害人家屬勒索新台幣300萬元，犯後落網被羈押，2005年被判決死刑定讞；日前，連佐銘聲請再審，今天被高等法院提訊開庭，承認犯下大錯，已被關押20多年，「請求再給我一次自新機會」，庭訊後被還押時，還在鏡頭前向社會大眾鞠躬道歉。

現年49歲的連佐銘，被控2001年9月20日預謀灌醉國中同學後先殺害棄屍，再向被害人家屬勒索新台幣300萬元。

請繼續往下閱讀...

法院開庭時，連佐銘承認自己罪行，實在不知道該如何面對被害者家屬，並稱自己做得太過份了，曾多次請求法官判他死刑，最高法院2005年6月30日將他判決死刑定讞，現羈押在台北看守所。

據了解，去年憲法法庭做成「113憲判字第8號」解釋，要求判決死刑必須達到一致決的結果，使得目前待執行的36名死囚燃起一線生機，多個人權團體主動替36名死囚聲請再審，連佐銘就是其中之一。

高等法院受理後，今天下午2時30分提訊連佐銘召開訊問庭，連後悔當年鑄下大錯，但已關押24年，請求同意他再審，給他一個自新機會。

殺人棄屍案死囚連佐銘到高院開庭應訊。（記者王藝菘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法