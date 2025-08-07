半年2起！ 二林中正路再現天坑 機車栽進去騎士摔飛3公尺

彰化縣二林鎮再現「吞人天坑」！一名騎士行經中正路與照西路口時，機車當場栽進坑洞。（翻攝臉書二林人的大小事）

2025/08/07 15:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮再現「吞人天坑」！今天（7日）下午1點多，一名謝姓騎士行經中正路與照西路口時，路面突然塌陷，機車當場栽進坑洞，謝男人車分離，整個人摔飛3公尺外，安全帽都噴飛，造成多處擦傷。這是當地半年內第二起天坑事件，引發居民質疑道路施工品質與地下設施安全。

目擊的機車行老闆回憶，當時聽到「碰！」一聲巨響，還以為出車禍，衝出門一看，發現機車車頭卡在路面大洞中，騎士倒在一旁痛苦呻吟，「那個洞快一公尺寬，看起來很可怕，不知道是怎麼塌的！」

請繼續往下閱讀...

附近居民指出，今年3月中正路與莊敬街口才發生過類似坑洞事件，沒想到不到半年，照西路口又陷落，而且這次破洞更大。居民質疑，近期地下水道工程頻繁，加上連日豪雨，恐怕導致地基被掏空，形成「隱形陷阱」。

消防人員下午1點13分接獲報案趕抵現場，發現45歲謝男頭部、四肢擦傷，頸椎也出現疼痛，所幸意識清醒，經現場包紮後送往二林基督教醫院治療。

警方到場後隨即拉起封鎖線，設置交通錐與員警指揮交通，提醒來往車輛注意。二林鎮公所建設課指出，初步研判坑洞約半輛機車大小，目前先行封鎖，並通報主管機關會勘，後續將進行開挖確認路基下方是否遭掏空，釐清成因。

彰化二林中正路與照西路口出現天坑，機車當場栽進坑洞。（民眾提供）

坑洞範圍約1公尺寬。（民眾提供）

警方在場後拉起封鎖線，周邊設置交通錐，嚴防民眾誤入。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法