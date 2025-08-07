為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新北檢破詐團逮LINE假帳號商 押17人起訴23人求重刑

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2025/08/07 16:00

    〔記者王定傳／新北報導〕男子蔣易霖與曾涉入恐嚇88會館負責人郭哲敏的竹聯幫弘仁會份子張星池等人組詐騙集團，透過臉書刊登廣告，吸引民眾加入LINE群組中，由假投資老師「洗腦」引誘投資，女子林欣諭還涉以軟體生成LINE帳號販售給詐團行騙，全案總計40多名被害者受騙，金額高達8千多萬元，新北地檢署依組織犯罪、刑法加重詐欺等罪嫌起訴蔣、張、林等23人，並請法院對林、蔣量處15年以上徒刑。

    檢警調查，這個詐團先在臉書等社群平台投放投資廣告，吸引被害人加入LINE投資群組，同時向LINE帳號商林女等人收購LINE帳號後，由假投資老師在群組內分享投資訊息，假帳號附和：「聽老師的就沒錯」等方式，營造投資即可獲利假象，輔以小額出金手法，引誘被害者加入假的APP投資軟體儲值款項，派出車手取款。

    檢警調查，為了避免車手被抓，張星池等人還涉透過共犯，以網路交友方式，找正妹與林姓男子等人培養感情、談情說愛，說要攜手為未來打拼，還稱幫有錢人送貨可以賺錢，引誘林男等人當車手取款，總計向40多人詐得8千多萬元。

    打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚，從今年4月起指揮新北市刑大、台北市刑大等單位發動10多次搜索、拘提行動，羈押17人，今日依違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及刑法加重詐欺等罪嫌起訴23人。

    其中，幹部蔣男及LINE帳號商林女求刑15年，蔣的手下吳建德負責撥打電話給被害者相約取款、協助測試車手等工作，求刑8年，車手頭黃俊祥求刑6年，張星池求刑2年，其他人求刑1年6月至4年不等徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

