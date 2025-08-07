又見高齡駕駛釀禍 76歲翁在北市石牌國中附近失控連撞3車

蔡姓老翁轎車最終撞上燈桿才停下。（記者王冠仁翻攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕76歲蔡姓老翁今天中午駕車外出，行經台北市石牌路、石牌國中附近時，其車頭不慎撞上前方轎車；蔡疑因過度緊張、操作不慎，他竟倒車撞上後方另輛轎車，又再度往前亂竄，撞上另外一輛轎車後，最終撞上路旁路燈桿才停下。幸虧當時路過人車沒有被他波及，被撞的3輛轎車駕駛也沒有受傷。

警方調查，蔡姓老翁今天中午12時許駕車外出，行經台北市石牌路二段東往西方向、與東華街二段路口時，他先是撞上前方褚姓女子的轎車車尾，他發現闖禍，疑因緊張過度、操作不慎，車輛又倒車撞上後方王姓男子的轎車車頭。

蔡姓老翁「二連撞」之後，沒想到又再次踩油門往前還在路口處大轉彎，又在東華街二段口撞擊曾姓男子的轎車左後方車尾，最終撞上路旁燈桿才停下來。

警方說，雖然蔡姓老翁連續撞擊3輛轎車，還在路上大轉彎，但幸運的是當時沒有其他行經人車被波及。警方事後趕到現場，蔡與其他3名駕駛也都沒有受傷；警方對他們酒測，酒測值都是0。

據悉，蔡在車禍中雖然沒有受傷，但他飽受驚嚇、餘悸猶存，警方將再進一步釐清。

