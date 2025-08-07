為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    又見高齡駕駛釀禍 76歲翁在北市石牌國中附近失控連撞3車

    蔡姓老翁轎車最終撞上燈桿才停下。（記者王冠仁翻攝）

    蔡姓老翁轎車最終撞上燈桿才停下。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/07 15:53

    〔記者王冠仁／台北報導〕76歲蔡姓老翁今天中午駕車外出，行經台北市石牌路、石牌國中附近時，其車頭不慎撞上前方轎車；蔡疑因過度緊張、操作不慎，他竟倒車撞上後方另輛轎車，又再度往前亂竄，撞上另外一輛轎車後，最終撞上路旁路燈桿才停下。幸虧當時路過人車沒有被他波及，被撞的3輛轎車駕駛也沒有受傷。

    警方調查，蔡姓老翁今天中午12時許駕車外出，行經台北市石牌路二段東往西方向、與東華街二段路口時，他先是撞上前方褚姓女子的轎車車尾，他發現闖禍，疑因緊張過度、操作不慎，車輛又倒車撞上後方王姓男子的轎車車頭。

    蔡姓老翁「二連撞」之後，沒想到又再次踩油門往前還在路口處大轉彎，又在東華街二段口撞擊曾姓男子的轎車左後方車尾，最終撞上路旁燈桿才停下來。

    警方說，雖然蔡姓老翁連續撞擊3輛轎車，還在路上大轉彎，但幸運的是當時沒有其他行經人車被波及。警方事後趕到現場，蔡與其他3名駕駛也都沒有受傷；警方對他們酒測，酒測值都是0。

    據悉，蔡在車禍中雖然沒有受傷，但他飽受驚嚇、餘悸猶存，警方將再進一步釐清。

    蔡姓老翁轎車最終撞上燈桿才停下。（記者王冠仁翻攝）

    蔡姓老翁轎車最終撞上燈桿才停下。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播