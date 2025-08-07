原想做感動人心RPG 工程師為暴利投身詐網

刑事警察局國際科搗破詐騙集團製作詐騙網站的大本營，查扣現金、比特幣、泰達幣與電腦、筆電、手機等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/08/07 16:07

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局國際科搗破詐騙集團製作詐騙網站的大本營，發現老闆黃鶴樓為科技工程師，原懷有製作故事性、感動人的RPG遊戲，但因入不敷出，認為市場太小，最終為了暴利，投身詐騙產業鏈，糾合工程師，透過專業分工方式，專替詐騙集團製作詐騙網站，雖一度被查察、以「不知客戶做何使用」獲不起訴，仍難逃法網。

警方調查，46歲黃男自稱原本想要製作感動人心的RPG遊戲，但因市場太小、花費數百萬元後，改製作利潤較高的麻將手遊，仍入不敷出，便逐漸接觸到灰色地帶的博弈產業，製作博弈網站，之後結識梁姓系統商，因梁男跟竹聯幫相當密切，在他介紹下，開始碰觸到詐騙集團。

請繼續往下閱讀...

2021年開始，黃男組織多名工程師，分別擔任購買網域、維護伺服器、網頁美編、網站樣板、架設網站功能等角色，協助詐騙集團客製化詐騙網站；隔年3月間，黃男與旗下鍾姓工程師2人，被刑事局偵七大隊循線查獲協助詐團製作金流支付系統與網站送辦，當時2人辯稱根本不知道客戶製作網站做何使用，獲檢方不起訴，逃過一劫。

去年底，刑事局中部打擊犯罪中心偵辦一宗詐騙案件，追查被害人金流，有流入黃男虛擬貨幣錢包，黃男因此遭羈押獲准，當時金主吳男為免投資賠錢，在黃男被羈押後還組織旗下工程師另起爐灶；這次刑事局國際科根據美方提供網域、註冊資料、IP，以及該集團群組對話紀錄與虛擬貨幣金流等資料，一舉破獲吳男、黃男為首的不法集團，也令其再難以自圓其說。

相關新聞：

詐網製作大本營藏北市商辦被抄了 1年產700網站、3年半賺1.6億

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法