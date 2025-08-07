為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台主補貨遭竊財物近8萬元 慣竊落網辯稱沒動錢

    新北市陳姓女台主到店內補貨，遭竊近8萬元財物，她PO網求助，警方當晚逮人，但現金不翼而飛，警方今天將劉嫌移送，續追其它犯行。（記吳仁捷翻攝）

    2025/08/07 15:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓女台主清晨到三重某娃娃機店補貨，回頭赫見隨身錢包遭竊，她過濾店內監視器，發現是名男子偷走她的隨身包，陳女列出包包中連同名牌皮夾、藍芽耳機等11項損失，及近4萬元貨款，總共近8萬元損失，三重警方獲報，當晚逮獲劉姓慣竊，他承認最近手頭緊，但辯稱沒有動手拿錢，警方今天將他依竊盜罪嫌送辦，續追其餘犯行。

    三重警方6日上午6時許接獲33歲陳姓女子報案，指稱她到自強路五段一間娃娃機店補貨，回頭赫見自己的袋子不見，過濾監視器驚覺被偷，她列出黑色小包、娃娃吊飾、名牌皮夾，4萬元貨款、現金、金融卡等近8萬元損失，心急如焚，心情崩潰，工作都無法進行，公布嫌犯監視器影像，求助網友。

    警方獲報啟動偵查，過濾周遭監視器，鎖定嫌犯犯案機車，當晚6時許逮獲48歲慣竊劉嫌到案；警方清查，被害人陳女供稱遭竊近8萬元財物，現金約4萬元，但劉嫌被逮後，警方起出贓物，發現其中物品完好，但4萬元現金不翼而飛，劉嫌辯稱，得手後都沒動包包，但又說願意賠償，有違常理；警方今天依竊盜罪嫌，將劉嫌送辦，續追現金犯行。

