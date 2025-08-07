弱智女遭逼當奴隸！惡夫妻鐵棍毆打、淋熱水 傷重竟丟包路旁

台中地院依共同犯使人居於類似奴隸之不自由地位等罪名，判處陳姓夫妻各2年10月與2年3月徒刑。（資料照，記者張瑞楨攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子、田姓女子夫妻，瞎掰智能智障的女子小芳偷錢，逼她簽下106萬的本票，再把小芳關在儲藏室，逼簽無償做家事與照顧小孩的契約，還夥同田姓男子，持鐵棍毆打、火烤、燙熱水等手法凌虐，小芳肋骨骨折、腎衰竭重傷之後，再用推車推到街上丟包，警方接獲報案才曝光，台中地方法院判處這對夫妻各2年10月與2年3月徒刑。

判決書指出，陳男利用小芳（化名）暫時住在陳男夫妻住處的機會，2022年9月2日指控有輕度智能障礙小芳偷錢，逼她簽署兩張合計106萬元本票，之後又以小芳沒有還錢為由，逼小芳簽下「須提供照顧兒童及做家事的勞務」合約書。

陳男夫妻從2022年10月至2023年1月，將小芳拘禁於住處儲藏室，儲藏室門外加裝密碼鎖，脅迫不得任意離去，逼小芳無償從事家事與照顧兒童，這對夫妻還夥同田姓男子，若有不從或不合意，陳男與田男多次以鐵棍、鐵條、衣架、酒瓶、鎖頭毆打，或以打火機燒腳部、頭部，陳男還用熱水澆燙，導致小芳頭部、頸部與雙肩、前胸傷痕累累，並有氣腫、右側第四及第六肋骨骨折、縱隔腔氣腫、腎衰竭等傷害。

2023年1月23日凌晨1時許，夫妻與田男見小芳傷勢嚴重，合力將小芳推上推車，推到台中市北區中華西街與中山路口棄置，警方接獲報案協助小芳送醫並調閱現場監視器畫面，將3人法辦。

台中地方法院認為3人上述惡行屬實，所為實屬不該，田男依共同犯使人居於類似奴隸之不自由地位罪，判刑1年8月（不得易科罰金），共同犯遺棄罪部分判刑5月（可易科罰金），陳男夫妻則依共同犯恐嚇取財罪、共同犯使人居於類似奴隸之不自由地位等罪名，各判刑2年10月與2年3月，可上訴。

