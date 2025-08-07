為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    基警行車電腦跳出「異常」 男買假車牌上路被抓到起訴

    基隆市潘男汽車牌照遭吊扣後花台幣1萬5000元在蝦皮訂購2面假車牌，被巡邏警發現有異，行徑曝光。基隆地檢署今（7日）將潘男依偽造特種文書罪嫌起訴。圖非當事車輛。（資料照）

    基隆市潘男汽車牌照遭吊扣後花台幣1萬5000元在蝦皮訂購2面假車牌，被巡邏警發現有異，行徑曝光。基隆地檢署今（7日）將潘男依偽造特種文書罪嫌起訴。圖非當事車輛。（資料照）

    2025/08/07 15:53

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市潘姓男子汽車牌照遭吊扣後，向友人借車牌號碼，再花台幣1萬5000元在蝦皮訂購2面假車牌，掛牌上路3個多月，直到被巡邏警發現有異，潘行徑曝光。基隆地檢署今（7日）將潘男依偽造特種文書罪嫌起訴。

    潘姓男子明知自己的汽車牌照遭監理單位吊扣，先向友人借車牌號碼後，去年9月間在蝦皮網站，花1萬5000元訂製2面與友人相同車號車牌，掛上汽車直接上路，以為車牌已無從辨識車籍，隨意停放、行駛。

    去年12月間，基隆市保安隊巡邏至七堵百福社區時，見潘車停在路邊，與台北市區監理所基隆監理站連線的行車電腦，跳出潘男車輛可能懸掛假車牌訊息，隨即通知車牌所有人說明才知，潘男在蝦皮網站訂購偽造車牌上路情事。

    警方通知潘男到案後，潘男坦承自蝦皮購物網站訂購偽造車牌2面，掛在被吊扣牌照的汽車上路，基隆地檢署調查後認定，汽車牌照為公路監理機關所發給，具有公文書性質，依潘男涉犯行使偽造特種文書罪起訴。

