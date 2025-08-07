詐網製作大本營藏北市商辦被抄了 1年產700網站、3年半賺1.6億

警方查扣現金、比特幣、泰達幣與電腦、筆電、手機等贓證物，（記者邱俊福攝）

2025/08/07 15:10

〔記者邱俊福／台北報導〕製作各式詐騙網頁的大本營，隱身台北市內湖區一棟商辦內，以設置科技公司為掩護，專接受詐騙集團下單客製化詐騙網站，犯案3年半以來，向詐團收取的製作、維護網站費用，達1.6億元，而警方清查僅去年就產出超過700個詐騙網站，供詐團行騙使用；刑事警察局國際科偵一隊透過美國國土安全調查署（HSI）合作，至今年5月共執行3波查緝，一舉搗破，逮金主吳明哲與老闆黃鶴樓，以及旗下系統商、工程師、會計等共9人，依詐欺、組織犯罪罪嫌移送檢方偵辦，吳與系統商、工程師等5人，遭法院裁定聲押禁見，而黃男則早已因他案遭到羈押。

警方調查，51歲吳男，跟46歲黃男因飲酒相識後，由吳男出資7、800萬，設置耀網科技公司、汩汩創意有限公司，由黃男擔任老闆，分別以網頁美編與網站功能、後台為主要業務，事實上是替各詐騙集團製作假投資、假網拍、假一頁式網頁等網站，並維修這些網站，只要網站被執法機關封鎖，便協助變更重新上架。

該集團每製作一個假網站，收費10萬元，網站維修費用則每月10萬元，而為免被警方查緝，詐團皆透過虛擬貨幣付費，且黃男發給旗下工程師薪水，也是以虛擬貨幣轉帳。

警方清查，該集團從2021年開始犯案，至今年1月間，共獲利達1.6億元，其中去年製作超過700個詐騙網站，導致約300名我國民眾受騙，受害金額估計逾1億元。

警方是去年4月間破獲一件假投資平台網站後，查知該網站為向美國網域公司購買名稱，便請求美國HSI協助調查，取得註冊資料與IP登入紀錄後，鎖定吳、黃為首的集團，分別於今年1月、4月、5月共執行3波搜索行動，逮捕吳男、梁姓系統商，以及張等5名工程師、徐姓公司會計等8人，並借提因他案在押的黃男到案，查扣現金118萬元、比特幣2.16顆（約台幣743萬元）、泰達幣3萬3525顆（約台幣100萬多元）與電腦、筆電、手機等贓證物，移送檢方偵辦。

警方將男子吳明哲（中間穿黑夾克者）等人移送檢方偵辦。（記者邱俊福攝）

