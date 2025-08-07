北京集創等中企涉非法來台挖角 台灣高科技領域面臨滲透危機

新竹地檢署檢察官指揮調查單位偵辦，查獲北京集創等多家中國企業，非法在台進行高科技人才挖角，顯示中資滲透我國高科技領域手段日趨多樣，規模也日益龐大。（新竹地檢署提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕北京集創北方科技股份有限公司專營顯示晶片及電源管理晶片設計研發，為中國市佔率最高的產業領導地位，但該公司2022年間曾非法來台挖角遭查辦，沒想到近期再度未經許可私設營業據點，挖角研發晶片人才。新竹地檢署今天表示，經檢察官指揮調查單位共同偵辦，共搜索25處所，訊問相關涉案人員57人次，查獲北京集創等多家中國企業，非法在台進行高科技人才挖角，顯示中資滲透我國高科技領域手段日趨多樣，規模也日益龐大。

新竹地檢署表示，高科技產業為我國經濟命脈與國安防線，近年來非法中資企業透過人頭公司、偽裝僑外資等手法，滲透我國科技產業並挖角人才，嚴重危害我國產業競爭力與國家安全。該署日前接獲法務部調查局情資，旋即由營業秘密國安專組主任檢察官蔡宜臻統籌規劃，7月15日至8月6日期間，同步指揮台北市、新北市、新竹縣市、苗栗縣及彰化縣等調查處站共同偵辦，查獲北京集創北方科技股份有限公司、北京特納飛電子技術有限公司、歌○股份有限公司、博○智能科技（南京）有限公司、世○互聯集團控股公司等多家中國企業，非法在台進行高科技人才挖角，顯示中資滲透我國高科技領域手段日趨多樣，規模也日益龐大。

檢方指出，這次查獲的非法中資企業，滲透手法多樣且具高度危害性。其中，北京集創北方科技專營顯示晶片及電源管理晶片設計研發，近年市佔率高居中國同業之首，具產業領導地位，且該公司曾於2022年間非法來台挖角遭查辦，但近期再度未經合法申請許可，即私設營業據點，從事挖角人才研發晶片行為。

另外，歌○公司為中國深交所上市公司，主營聲學零組件與智能音箱，年營收逾人民幣千億元，於全球多地設有分公司，也未經許可，透過國人在台設立公司，非法招募光電領域工程師，意圖取得核心技術。世○互聯集團控股公司，為中國第三方數據中心領導業者，並於美國納斯達克掛牌上市，則以港資包裝為僑外資身分，在我國社群平台招募工程師並非法設點營運，規避我國外資管理與投審制度，顯示中資企業對我國科技領域的滲透行動日益積極且隱蔽。

新竹地檢署重申，該署身處高科技核心重鎮，將持續發揮打擊非法中資滲透的第一線角色，結合調查機關精準蒐證，落實國安技術防護，維護台灣科技產業安全命脈。

