13歲女童在屏東榮總遭傳送人員偷拍 患者家屬：刻意跟蹤

潘小姐表示，從傳送人員的手機裡發現女兒被偷拍的影像 。（記者羅欣貞攝）

2025/08/07 14:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東榮總發生傳送人員涉嫌偷拍病患家屬事件，潘姓被害人今（7）日出面還原事件始末指出，昨發現該名男性傳送人員偷拍13歲的女兒後報警，從男子手機裡發現，她們竟已被偷拍了2個星期，且還有其他患者家屬和醫護疑似也被偷拍，這是刻意跟蹤和騷擾。

潘小姐表示，她的母親開刀在屏東榮總住院近2週，昨天上午大約10點出院前，該名傳送人員到7樓病房推母親到2樓檢查，她陪母親到檢查室，女兒上洗手間出來發現疑似被偷拍並告訴她，於是她詢問該傳送人員是否偷拍女兒，當說要報警時，男子快速從包包拿出手機不斷刪除照片，於是她怒吼大叫問他為什麼一直偷拍女兒，希望引起醫護人員注意，最後院方人員把他帶到護理站等候警察到來。

潘小姐說，昨先載母親回家，下午1點到大同派出所請員警協助讓她檢視男子手機，赫然發現他從7月22日起就偷拍許多她跟女兒的照片，有時女兒穿短裙，連她幫女兒梳頭髮、母女兩人走在走廊都被拍，甚至尾隨女兒到廁所，從廁所外面偷拍女兒等，一直拍到8月6日，約有幾十張。男子手機裡疑似還有其他榮總病患家屬和醫護人員的照片甚至病患個資，最誇張的是榮總從早上10點到下午3點半 都沒有到派出所了解狀況，也沒問她到底有多嚴重，「我們沒有要任何賠償，我們不能容忍的是醫院高層對於病患家屬隱私如此不重視！」

針對該案，屏東總榮副院長管毅剛說明，外包勤務公司所屬員工疑於走廊拍攝病人家屬照片，目前看起來是隨機拍攝，可能是在勤務過程中看到比較心儀的對象隨意拍攝，並無特定對象，拍的應該都是個人肖像，已由警察、司法偵辦；同時要求外包勤務公司開除該員，並將全力協助家屬進行法律相關流程；未經同意拍攝他人影像可能涉及刑事妨害秘密罪或民事肖像權侵害，一經發現依法究辦，決不寬貸。

警方檢視涉嫌偷拍的32歲胡姓男子手機，確認無私密影像；屏東警察分局也指出，8月6日10時接獲報案後立即到場處理，檢視手機部分畫面涉及特定人員肖像，恐涉侵權，當場制止拍攝行為，並針對相關影像及行為進行後續調查，以釐清是否有違法情事。

潘小姐從該名傳送人員的手機發現女兒被拍影像。（記者羅欣貞攝）

屏東榮民總醫院。（記者羅欣貞攝）

