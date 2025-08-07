七美男嬰「呼吸暫停」緊急後送搶命 遇中國軍機侵擾阻起降

凌天航空緊急後送，將暫停呼吸一個月男嬰送往高雄長庚搶命。（凌天航空提供）

2025/08/07 14:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，今（7）日上午接獲衛福部空審中心派遣，七美衛生所有一名1個月大的男嬰，因呼吸暫停導致血氧值過低，需緊急送往高雄長庚兒童醫院進行治療，狀況相當緊急，但卻遇到澎湖機場接連遭遇疑似鳥擊、中國軍機越界干擾等，直至上午9時，機場才恢復正常起降 ，讓後送人員心急如焚。

據了解，該名男嬰6日晚間到七美衛生所就醫初步有感冒等情形，7日早晨家屬發現男嬰活動力變差，中間曾一度暫停呼吸近4分鐘，緊急到衛生所急診就醫，經衛生所診斷後，立即向衛福部空審中心申請空中轉診到台灣本島進行治療，澎湖駐地醫療直升機凌天航空緊急趕往澎湖機場待命起飛。

由於男嬰的呼吸狀況仍不理想，凌天航空除機組員迅速整裝待命，今日並派遣2名醫護人員隨行，飛行途中要持續為男嬰維持呼吸道及正壓給氧，凌天航空轉診服務中心主任陳萬昇全程以毛毯包裹，並緊抱男嬰，使用甦醒球持續給氧。

凌天航空在澎湖機場恢復正常起降後，10時28分由澎湖機場起飛、10時42分在七美機場落地、10時48分七美機場起飛、11時19分高雄機場落地，由救護車接駁至高雄長庚醫院。

澎湖在6日、7日連續2日有醫療後送案件，分別是6日晚間1名85歲婦人，因顱內出血緊急送往高雄長庚治療，7日上午七美衛生所一名1個月大的男嬰，因「呼吸暫停」送往高雄長庚進行治療。

男嬰暫停呼吸後送，凌天航空主任陳萬昇緊抱供氧，並用毛毯包裹。（凌天航空提供）

