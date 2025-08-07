腳蹬豹紋靴、臉抹粉色眼影 「台南紅姐」吸毒騎車落網

男扮女裝的「台南紅姐」未報到驗尿遭警攔查，身穿豹紋靴、小熱褲當場被搜出安毒，全案送辦。（民眾提供）

2025/08/07 14:23

〔記者王捷／台南報導〕南警五分局夜間巡邏，意外查到腳蹬豹紋過膝靴、臉抹粉色眼影的「台南紅姐」，但施姓男子可不為一桶油性交易，他一次收費1、2千元，都用來買安毒，訊後警方將他依法送辦。

中國網路時事流行「紅姐」一詞，意指男扮女裝從事性交易的低價性工作者，話題引發關注。台南警五分局指出，轄區也有類似人物，綽號「台南紅姐」的施姓男子平日需定期到派出所驗尿，但本月未按時報到，警方日前拿著強制採驗書追查，6日深夜就在中華北路攔下他。

請繼續往下閱讀...

和緯派出所副所長林敏祥、警員鍾秉澍與實習生陳柏瑋當晚巡邏時，發現施男騎車搖晃，遂尾隨至安全地點攔查。當時他身穿小熱褲、腳蹬豹紋過膝靴、眼妝濃豔，主動交出4包安非他命（約3公克），並坦承施用毒品。

施男被帶回警所後雖為女性打扮，但因生理為男性，警方未安排女警採尿；由於拘留室無空位，只能暫留於防護待訊室過夜，他累癱打呼睡到天亮，7日一早即移送台南地檢署。

警方進一步說明，施用毒品後駕駛機車，除涉及《毒品危害防制條例》，也違反《道路交通管理處罰條例》公共危險規定，將吊扣駕照1至2年，車輛牌照亦將吊扣2年。

另據警方表示，和緯派出所6日晚間短短2小時內共查獲2起毒品案件，除了施男外，另名呂姓男子駕車未繫安全帶且邊吸菸邊開車遭攔，警方在車內發現愷他命、大麻電子煙與毒品咖啡包，全案依法送辦。

