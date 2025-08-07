為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    無照騎車偽簽名字被判刑 彰化男罵法官「不正常」下場出爐

    黃男無照駕駛偽簽名字，彰化地院判刑3月，他上訴指責3位法官「不正常」，被高等法院台中分院駁回，圖為警察臨檢畫面，與本案無關。（資料照）

    2025/08/07 14:20

    〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣國小肄業、已退休的黃姓男子，去年7月底無照騎機車被警察開罰，他在罰單上簽臉書帳號名字「林X文」，被警方依偽造文書罪法辦，律師辯稱，黃男長時間沉迷網路虛擬世界，忘記轉換身分，彰化地院不採信而判刑3月，可易科罰金，黃男上訴二審時，痛批一審「3位法官不正常才會這樣判」，高等法院台中分院認為黃男上訴內容，僅有「謾罵之空詞」而駁回。

    黃男機車駕照被註銷，卻於去年（2024年）7月31日晚間騎機車，於彰化縣田中鎮被警察攔查，他在罰單（違反道路交通管理事件通知單）上偽簽「林X文」，被警方法辦。

    彰化地方法院一審時，黃男辯稱「林X文」是他在臉書上使用的名字，他是一時簽錯，律師也辯護說，現今社會不少人長時間沉迷網路虛擬世界，黃男當時因倉促或情緒激動，忘記轉換身分，沒有偽造文書的犯意。

    法官卻認為，黃男曾指控警察亂開罰單，「警察故意開我違規，害我損失2萬4000元，所以我不想簽本名」，顯然他並非一時誤簽，主觀上具行使偽造私文書罪（偽造文書罪）的犯意，據此判處3月徒刑，可易科罰金。

    黃男上訴二審，辯詞與一審相同，他還強調一審判他有罪的3位法官（指合議庭），「不正常才會這樣判」，警察亂開罰單很可惡，這是貪污罪，「合法的強盜，拿不義之財，會帶來因果報應」。

    高等法院台中分院則認為，黃男上訴內容，「僅泛稱、謾罵之空詞，缺乏實際之論述內容」，沒有具體指明一審判決有何違法或不當，上訴顯無具體理由，應予駁回，可再上訴三審。

