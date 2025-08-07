性平案涉隱匿案情 新北社會局：一切依造中央指引規定

新北市某公辦民營的安置機構近期連續發生性平案件。（示意圖）

2025/08/07 14:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市某公辦民營的安置機構近期連續發生性平案件，議員鄭宇恩批評，機構中價值觀念已有些病態，但社會局並未及時介入輔導，且未依流程進入警政系統通報，形同是對辛苦的受害者家庭再添加一道難題；社會局副局長許秀能說，針對外界疑慮與誤解，她要重申此案自機構發現且通報後，第一時間處置及後續程序，皆依中央指引規定，積極處理，絕無隱匿。

社會局表示，事件後包括警政、教育系統及外部專家學者，皆加入本案輔導及調查，相關院生已安排獨立居住空間，且有專人陪伴，本案社工全心陪伴並協助個案，針對家長控訴，社工陪同受害學生過程中，並無所謂社會局恐嚇或威脅不會提供任何協助，暗示要大事化小、小事化無，社會局強調這部分屬不實指控，完全子虛烏有。

另針對議員質疑是否僅由社工決定，安置期間有學生未進學校就學，而採取線上教學等多元學習方案，以致錯失向學校求救機會，社會局說明，暫時性安置的個案就學輔導評估，會整體考量兒少的生命安全、照顧適應及身心穩定度，個別化的考量就學安排，不論是否轉換就學環境，均會視個案情形與校方討論，合作運用實體、線上或混合學習方式，並滾動檢討調整就學方式，確保兒少學習不中斷。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

