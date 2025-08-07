台中烏日12層高樓遭「鋼彈」襲 客廳落地窗碎裂

烏日區12層新建住宅大樓遭不明鋼珠射擊。（tong_102183提供）

2025/08/07 14:16

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日區一棟12層新建2年的住宅大樓，住戶白天在客廳休息，驚見落地窗玻璃遭不明鋼珠射擊，玻璃碎裂像蜘蛛網，甚至有鋼珠掉在家中地板，轄區烏日警分局長劉雲鵬趕赴大樓外拾獲鋼珠，研判可能由空氣槍或強力彈弓發射，將調閱周遭監視畫面追緝嫌犯。

「地上還有小小的瓦斯鋼瓶，真的超可怕」，市民表示，昨天（6日）社區大樓有三戶住家（8樓、7樓），落地窗玻璃遭不明鋼珠射擊，玻璃碎裂像蜘蛛網，甚至有鋼珠掉在家中地板，更誇張的是，社區對面根本沒有大樓，只有鐵道與馬路，不可能是樓上鄰居丟的，現場也找不到明確射擊點。

請繼續往下閱讀...

烏日警分局長劉雲鵬獲報後，今天上午趕赴大樓對面，在街口拾獲鋼珠，指派偵查隊隊林宏霖訪查住宅附近巷弄，並積極調閱巷口監視畫面，朝觸犯槍砲彈藥刀械管制條例方向追緝嫌犯。

林宏霖強調，經鑑識小組勘查採證，查出受害民宅玻璃龜裂未貫穿，不排除由空氣槍或強力彈弓所發射，將調閱周遭監視器比對積極偵辦，呼籲民眾勿持攻擊性武器射擊民宅。

烏日警分局長劉雲鵬（左）趕赴大樓外，勘查射擊軌跡。（讀者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法