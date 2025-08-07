為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    國5坪林段特斯拉直撞緩撞車 疑開輔助駕駛反應不及惹禍

    事故造成特斯拉車頭嚴重凹陷。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/07 14:07

    〔記者陸運鋒／新北報導〕周姓男子今天上午10時許，駕駛特斯拉電動車載著友人，行經國道5號北上坪林路段時，疑因開啟自動輔助系統行駛，卻反應不及直接撞上正在執行清掃作業工程的援撞車，國道警方獲報到場時，所幸駕駛及乘客都沒有受傷，事故原因仍待釐清。

    國道警察第九大隊調查，今天上午10時12分許，接獲接獲坪林行控中心通報，國5北上14.2公里坪林路段，內側車道正在執行道路清掃作業工程的援撞車，遭到1輛黑色轎車猛烈撞擊，立即派員前往現場。

    警方趕抵現場了解後，發現28歲周姓駕駛當時載著1名友人，準備前往宜蘭行經該路段時，自述因開啟特斯拉輔助駕駛，但系統警示的時候，已經來不及煞車而肇而撞上緩撞車。

    警方指出，事故導致特斯拉車頭嚴重凹陷，也因此佔用內側車道，於上午11時4分許排除，而周男酒測值為0毫克，詳細事故原因尚待釐清。

    警方呼籲，用路人使用自動輔助系統駕駛車輛，隨時注意前方動態，不要過度依賴輔助系統、分心駕駛，以免遇到狀況應變不及。

    周男載著友人行經國道5號坪林路段，因開啟特斯拉輔助駕駛，來不及煞車撞上前方緩撞車。（記者陸運鋒翻攝）

