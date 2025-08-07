為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    竹科人好騙？ 竹市詐騙案每月370件財損2.4億 外籍車手爆增

    竹科人好騙？新竹市詐騙案件每月370件，財損累計達2億4600萬，且近期外籍車手比例爆增，籲市民注意提高警覺。（記者洪美秀翻攝）

    竹科人好騙？新竹市詐騙案件每月370件，財損累計達2億4600萬，且近期外籍車手比例爆增，籲市民注意提高警覺。（記者洪美秀翻攝）

    2025/08/07 13:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市因有新竹科學園區成為詐騙集團鎖定目標！新竹市警察局今天（7日）日公布114年上半年詐欺犯罪情況，其中最常見的詐騙案件以假投資、網路購物詐騙及假買家騙賣家詐騙居多，平均每月受理詐騙案件超過370件，累計民眾財損金額達2億4600萬元。且外籍人士擔任提款車手比例爆增，提醒市民注意，並加強識詐能力。

    此外，警察局也統計，半年內已查獲詐欺集團54件267人次，其中假投資詐欺車手團43件256人、網購詐騙6件6人及詐欺機房5件5人，查扣不法利得逾新臺幣1400萬餘元，另與轄內金融機構建構合作，成功攔阻109件詐騙案，為市民守住1億1700萬餘元資產。

    警方以公佈上半年受理詐騙案件中，最常見的的是假投資、網路購物詐騙及假買家騙賣家詐騙，平均每月受理詐騙案件超過370件，累計財損金額高達2億4600萬元，提醒民眾掌握最新詐騙案例與手法。另近期詐騙集團因人力短缺，轉而吸收外籍人士擔任提款車手。今年上半年，竹市警方即查獲31名涉案外籍人士，較去年同期增加27人，增幅高達675%。

    警方也舉例，有名馬來西亞籍男子越洋報案，表示與友人遭黃姓男子以「旅遊」名義誘騙來台，實際上卻從事提領詐款等非法行為，因發現異常後返國，且主動提供黃嫌的GPS定位資訊，經查，黃嫌入境後，曾於竹市及北台灣多處地點提領詐款，涉案金額累計逾300萬元，受害人數超過70人，提醒市民注意。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    竹科人好騙？新竹市詐騙案件每月370件，財損累計達2億4600萬，且近期外籍車手比例爆增，籲市民注意提高警覺。（記者洪美秀翻攝）

    竹科人好騙？新竹市詐騙案件每月370件，財損累計達2億4600萬，且近期外籍車手比例爆增，籲市民注意提高警覺。（記者洪美秀翻攝）

