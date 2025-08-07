煞不住！台北多元計程車擦撞救護車 再撞行人庇護島

警方到場處理善後。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/07 13:14

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市37歲賴姓司機今天早上駕駛多元計程車外出載客，車輛行經忠孝東路、金山南路口時，該路口正好有一輛執行救護任務的計程車準備轉彎，當時賴疑因車速過快、疏於注意路況，車輛煞不住也閃避不及，與救護車擦撞後再撞上路上的行人庇護島。由於賴當時車速不慢，車禍後他與車上2名乘客肢體都受到擦挫傷，幸虧沒有大礙。

警方調查，賴姓司機今天早上10時許開車載客，車輛行經台北市忠孝東路東往西方向、經過金山南路時，當時該路口有一輛鳴笛執行救護任務的救護車正準備減速轉彎通過路口。賴疑因車速過快、疏於注意路況，等到他發現救護車時煞不住也閃避不及，他的右車身與救護車車頭擦撞後，再撞上忠孝東路及金山南路上的行人庇護島。

轄區警方到場對救護車駕駛與賴酒測，2人酒測值都是0；賴聲稱當時沒看到救護車，等到見到時踩剎車但來不及。

警方說，賴與車上2名乘客都受到擦挫傷，幸虧傷勢不重，沒有大礙。

中正一分局呼籲，駕駛車輛行經路口時應減速慢行、提高警覺，注意周遭車況與行人安全，尤其應禮讓執行緊急任務特種車輛，以確保行車安全，共同維護交通秩序。

賴男的計程車與救護車擦撞後，再撞上行人庇護島。（記者王冠仁翻攝）

