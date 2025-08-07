高雄診所爆經營權糾紛 美女牙醫發文控前夫家暴無關公益判賠15萬

美女牙醫在臉書曬出診所助理被打傷的診斷證明。（記者黃佳琳翻攝）

2025/08/07 12:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名美女牙醫和學長、前夫合開牙醫診所，但卻爆發經營權糾紛鬧上媒體版面，美女牙醫發文控訴前夫家暴、打小孩，被前夫怒告求償50萬元，美女牙醫辯稱是為了說明糾紛始末才提到前夫情緒控管不佳，但被法官認為無關公益不屬可受公評之事，判她應賠15萬元。

判決指出，去年5月，高雄某牙醫診所爆發經營權糾紛，擔任院長的美女牙醫，指控前夫在內的3名牙醫師非法侵入、搶劫財物、更改監視器密碼刪除畫面檔案、傷害助理，除報警究責外，事件在臉書地方社群發酵，為此還鬧上媒體版面。

美女牙醫發文，除了以自身立場講述經營權紛爭的始末外，還爆料在牙醫公會擔任幹部的前夫「開始在醫師還有助理面前挑撥、說我壞話，說我有外遇，說我男友有問題會在外欠債，拿我當保人，進而影響診所合夥的大家」，甚至加碼「如果我沒有回應得當，他會開始情緒失控，大吼大叫摔東西、推擠拉扯等家暴行為」、「不只一次在車上情緒失控，歇斯底里大吵後叫我跟女兒下車，開車揚長而去」。

前夫認為不實指控已影響他的名譽，提告向美女牙醫求償50萬元，高雄地方法院審理時，美女牙醫辯稱是為了說明經營權糾紛始末才提到前夫情緒控管不佳，且前夫是公會幹部，也上過影音節目，屬於公眾人物，因此她文章裡說的事都屬可受公評之事。

但法官認為，美女牙醫的文章純粹係對前夫的人身批評，無助於發現真理或意見交流，也無法達到促進理性溝通意見等目的，顯然逾越一般社會大眾對於言論自由保障的合理期待，更不構成善意發表適當評論，因此認定已侵害前夫權益，判她應賠15萬元，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

